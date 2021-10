Zorgen om warme wetenschappelijke banden met China

Binnenland

Erasmus Universiteit sluit per direct gebouw vanwege scheuren

De Erasmus Universiteit in Rotterdam heeft een gebouw op de campus Woudestein per direct gesloten en ontruimd. Er zijn scheuren in de vloeren ontstaan en het is niet bekend hoe dat komt. Op het moment van ontruiming waren er tientallen mensen in het gebouw, die dat rustig hebben verlaten.