Auto boort zich in AH-tankshop

De bestuurder en meerdere inzittenden vluchtten, maar twee van hen konden snel worden opgepakt. Volgens een lokale fotograaf ter plaatse zouden ze een fles met lachgas bij zich hebben gehad. Of het gas, dat versuffend werkt, ook door de bestuurder was gebruikt is niet duidelijk.

De schade aan het tankstation is enorm. De Ford boorde zich in een aantal stellingen.

De medewerkster van het tankstation was op het moment van het ongeval niet achter de kassa aanwezig. Zij hoorde ineens een enorme klap en zag daarna de auto in de shop staan. De jongens zetten het vervolgens op een lopen inclusief lachgas fles.

De schade aan de winkel is gigantisch. Meerdere ramen en stellingen zijn gesneuveld. De politie heeft de auto in beslag genomen voor sporenonderzoek. Dit om de bestuurder van het voertuig te kunnen achterhalen. De aangehouden verdachten wilden niet zeggen wie er had gereden.

De schade loopt waarschijnlijk in de tienduizenden euro's. Het tankstation blijft waarschijnlijk vandaag de hele dag gesloten.