Brand in Notre-Dame volledig geblust

In het kort:

Maandagavond even voor 19.00 uur, brak brand uit in de Notre-Dame de Paris

De spitse toren op het gebouw stortte een uur later in.

Kort na 3.30 uur meldden brandweerlieden dat het vuur „volledig onder controle” was.

De twee torens en de structuur van het gebouw konden worden behouden. „Het ergste is vermeden, ook al is de strijd nog niet volledig gewonnen”, zei Emmanuel Macron.

Drie mensen raakte lichtgewond.

Dinsdag is er meteen een „nationale collecte” op touw gezet voor de reconstructie van de iconische kathedraal.

De Franse president Macron belooft dat het monument volledig worden opgebouwd, er is een grote geldinzamelingsactie op touw gezet.

Een woordvoerder zei dat de brand zich heel erg snel verspreidde over de hele dakconstructie. Het gaat om een oppervlakte van circa 1000 vierkante meter

Het ergste is dan wel vermeden volgens Emmanuel Macron. „Maar de heropbouw van de kathedraal zal enkele decennia duren”, aldus de Franse president.

Toeriste was in kathedraal toen brand uitbrak

De Russische toeriste Nathalie was in de kathedraal toen de brand begon. Er was op dat moment een mis bezig, meldt France Inter. „De mis werd even stilgelegd door een brandalarm. We mochten weer binnen, maar enkele minuten later hoorden we een luide knal en een tweede alarm. Ik zag geen rook of vlammen, maar wel wel een vreemd licht. Daarna is het vuur losgebarsten.”

Volgens de jonge toeriste was de priester wel nerveus. „Maar hij ging toch door met de mis tot aan dat tweede alarm.”

Paus bidt voor Parijs

Paus Franciscus is met Frankrijk en bidt voor rooms-katholieken en Parijzenaars, liet het Vaticaan dinsdag in een reactie weten. „De paus bidt voor diegenen die proberen deze dramatische situatie het hoofd te bieden”, schreef Alessandro Gisotti, hoofd van het Vaticaanse persbureau, op Twitter.

Miljoenen stromen binnen

Franse miljardairs stellen honderden miljoenen euro’s beschikbaar voor de wederopbouw van de kathedraal. Het luxe goederenconcern LVMH en de familie van LVMH-oprichter Bernard Arnault stellen 200 miljoen euro beschikbaar voor het herstel van de kerk.

De gift volgt op de mededeling van François-Henri Pinault van het ook in luxe artikelen actieve bedrijf Kering. Pinault heeft laten weten 100 miljoen beschikbaar te stellen.

Ook in Nederland geven mensen geld. Via een actie op het internet is inmiddels ruim 200 euro binnengekomen voor het herstel van de kathedraal in het centrum van de Franse hoofdstad.

Initiatiefnemer Jeroen van Ouwel, die de Notre-Dame in 2017 voor het eerst heeft gezien, zegt dat de kathedraal „een hele grote indruk” op hem maakte. „Deze schatkamer van de Franse historie is het waard om in ere hersteld te worden. Ik wil daar graag, met eenieders hulp, een steentje aan bijdragen.”

Groot deel kathedraal verwoest

De brand brak maandag rond 19.00 uur uit en heeft een groot deel van de kathedraal verwoest. Hoe groot de schade precies is, moet nog worden vastgesteld. Relieken, orgels en de muur van het koor... niemand weet nog in welke staat ze zullen worden gevonden. Om acht uur komen deskundigen en architecten samen om te vergaderen en een inventarisatie van de schade te maken en om te praten over het herstel.

Dit televisiebeeld, genomen vanuit de lucht, laat de verwoestende vlammenzee zien. Ⓒ AFP

Vooral het dak van het iconische bouwwerk moest het ontgelden. Eerder deelde de brandweer al mee dat de twee torens van de Notre-Dame gered zijn en ook de structuur van de kathedraal is behouden.

Het altaar ligt bezaaid met smeuldend puin. Ⓒ AFP

Bij de verwoestende brand van de Notre-Dame in Parijs zijn naar nu bekend is, drie mensen lichtgewond geraakt. Het gaat om twee politieagenten en een brandweerman, meldde de brandweer dinsdagochtend.

Het gouden kruis staat nog fier overeind tussen de smeulende balken die van het dak naar beneden zijn gekomen. Ⓒ AFP

Dit is er over van de Notre-Dame

De dag na de brand

Ⓒ AFP

Ook de eerste foto’s van de Notre-Dame bij daglicht druppelen binnen na de verwoestende vlammen. Nog steeds wordt er met man en macht gewerkt door brandweerlieden die het gebouw inspecteren. Er moet nu vooral voor gezorgd worden dat er geen nieuwe brand ontstaat. En het gebouw moet op sommige plaatsen worden gestabiliseerd.

Volgens Hidalgo, burgemeester van Parijs, zijn een aantal belangrijke kunststukken gespaard gebleven. Het gaat om onder meer drie relikwieën van Christus: de doornenkroon, een stuk van het kruis en een spijker van de kruisiging, zo melden Franse media.

De structuur van de kathedraal is na negen uur van „bittere strijd” bewaard gebleven, de belangrijkste kunstwerken konden worden gered. Het vuur in de wereldberoemde kathedraal brak maandagavond door nog onbekende oorzaak uit. De vlammen verwoestten kort voor Pasen het heilige gebouw, de dakspanten stonden in lichterlaaie.