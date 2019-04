Verwoeste kathedraal: de eerste beelden binnen

Vlammen en rook gezien vanuit de binnenkantt van de Notre-Dame. De houten dakconstructie die het plafond van de gotische kathedraal ondersteunen heeft het begeven door de vlammenzee. Ⓒ AFP

PARIJS - De brand in de Notre-Dame in Parijs is na uren blussen onder controle gebracht. Een woordvoerder van de brandweer meldde rond 03.00 uur dat ze het vuur „volledig onder controle” hebben. Op de eerste beelden is onder meer te zien hoe een kruis fier stand houdt tussen het smeulende puin „De brand is deels geblust, er zijn resterende branden die geblust moeten worden.”