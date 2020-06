Dode gevonden na brand in woning in Loenen aan de Vecht

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP XTRA

LOENEN AAN DE VECHT - Bij een brand in een woning in Loenen aan de Vecht is een persoon om het leven gekomen. De brand woedde dinsdagmiddag aan de Koningin Wilhelminaweg. Het slachtoffer werd pas laat in de avond gevonden toen de woning was gestabiliseerd en doorzocht kon worden. De oorzaak van de brand is niet bekend.