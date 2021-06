Politie: gedumpte baby overleden door geweld

„Na uitgebreid onderzoek op het lichaampje is vastgesteld dat de baby door geweld om het leven is gekomen. Het meisje werd gevonden in een vuilniszak, deze heeft echter nog geen doorbraak in het onderzoek opgeleverd”, meldt de politie in een verklaring.

Het onderzoek, dat gedraaid wordt door het Team Grootschalige Opsporing, is dus nog in volle gang. „Omdat nog niet duidelijk is wie de moeder en vader van de pasgeborene zijn, maakt de politie zich ook zorgen om haar ouders en biedt hen graag de hulp die zij mogelijk nodig hebben.”

Bekijk ook: Politie plaatst oproep in het Pools over dode baby Wernhout

Tips

De politie kreeg ruim 25 tips over de zaak, een deel van die verklaringen wordt nog onderzocht. Toch is de identiteit van zowel het meisje als haar ouders volstrekt onduidelijk.

De baby werd gevonden op park Wernhoutsburg. Tips zijn nog altijd welkom, benadrukt de politie. Eerder werd al een opsporingsbericht in het Pools gedeeld.