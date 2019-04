Ajax-fans Italië uitgegooid

De politie zet ze op het vliegtuig terug naar Amsterdam. Volgens de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken zijn de fans een ’bedreiging van de openbare orde’.

De Ajax-supporters hadden vuurwerk en wapens bij zich, zo bleek tijdens een politie-controle.

AT5 sprak met een fan die zei dat er ongeveer vijf messen zijn gevonden in hun bus. Ook zou de politie van alle inzittenden vingerafdrukken, foto's en identiteitsgegevens hebben geregistreerd.

Minister Salvini had tevoren al gewaarschuwd zich misdragende fans hard aan te pakken. „Onze stadions en steden zijn niet toegankelijk voor relschoppers. We vechten tegen alle vormen van geweld in en rond de stadions. Criminelen zijn niet langer welkom op het voetbalveld!”