Kopschoppers vonden barmanager ’racist’

De zaak startte gisteren onder grote belangstelling in de Tsjechische hoofdstad. Armin en Arash N. lopen de kans achttien jaar cel te krijgen.

Arash N. had een halve liter wodka achterover geslagen voordat hij de Praagse ober bijna doodsloeg.

De mishandelde ober Miroslev Vitek liep een hersenbloeding, een gebroken kaak, een gebroken oogkas en een verbrijzelde enkel op en heeft nog altijd last van zijn verwondingen. Vitek was maandag wel in de rechtbank aanwezig, maar niet in dezelfde zaal als de broers. Hij heeft een schadevergoeding van 100.000 euro gevraagd.

