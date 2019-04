’Manager mishandelde ober is verantwoordelijk’

LIVE – Verslaggeefster Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf 9 uur).

„Er was zeker een dreigende sfeer, maar er was geen fysiek contact totdat u al eerste duwde”, hield de rechter de manager voor. „De manager is verantwoordelijk voor het beginnen van het gevecht, waarvan ober Miroslav Vitek uiteindelijk het slachtoffer werd”, aldus Armin.

De eigenaar van het Praagse café waar een groep dronken Hollanders een ober in elkaar beukte, getuigt vandaag voor de rechtbank. De zaak startte gisteren onder grote belangstelling in de Tsjechische hoofdstad. Armin en Arash N. lopen de kans achttien jaar cel te krijgen.

Arash N. had een halve liter wodka achterover geslagen voordat hij de Praagse ober bijna doodsloeg.

De mishandelde ober Miroslev Vitek liep een hersenbloeding, een gebroken kaak, een gebroken oogkas en een verbrijzelde enkel op en heeft nog altijd last van zijn verwondingen. Vitek was maandag wel in de rechtbank aanwezig, maar niet in dezelfde zaal als de broers. Hij heeft een schadevergoeding van 100.000 euro gevraagd.

Uitspraak

De rechtbank in Praag doet waarschijnlijk op 30 april uitspraak in de zaak tegen de twee Nederlandse broers. De zaak is maandag behandeld en wordt dinsdag verder in beschouwing genomen. Eigenlijk zou het proces woensdag ook nog verdergaan, maar omdat een getuige - een forensisch arts - niet kan, gaat de behandeling eind deze maand verder.

In het Tsjechische rechtssysteem wordt over het algemeen aan het einde van de behandeling de strafeis geformuleerd en komt de rechtbank dezelfde dag nog met een uitspraak.

De broers Armin N. en Arash N. worden verdacht van poging tot moord. Daar kan tot achttien jaar gevangenisstraf voor worden gegeven. De mannen zitten sinds hun arrestatie in april vorig jaar in de cel.

Onze verslaggeefster Saskia Belleman: