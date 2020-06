Golf van geweld teistert Rotterdam: ’Aanbod wapens is immens’

Dit jaar noteerde de politie al 46 schietincidenten met 24 slachtoffers, waarvan vier dodelijke. Ⓒ ROBIN UTRECHT

De explosief groeiende drugshandel via de Rotterdamse haven – de omvang van de cocaïnetransporten verdubbelde de laatste jaren tot 34 ton – heeft zijn weerslag op de hele regio. Een fors aantal arrestaties ten spijt, volgen de vuurwapenincidenten elkaar in hoog tempo op. Achter de beschietingen gaat een complexe wereld schuil van drugsvetes. „Het aanbod van wapens is immens.”