Miljardair schenkt 200 miljoen voor wederopbouw Notre-Dame

Parijs - Dat de Fransen massaal begaan zijn met het lot dat ’hun’ kathedraal maandagavond trof, was al duidelijk. Maar dat er zo veel mensen met forse bedragen over de brug komen verrast. Bernard Arnault, de steenrijke zakenman achter de al even welvarende groep Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), doet er nog een schepje bovenop. Hij heeft toegezegd 200 miljoen euro te zullen schenken voor de heropbouw van de kathedraal.