Drama op corona-afdeling ziekenhuis Irak: meer dan 90 doden door brand, nabestaanden zijn woedend

Woedende nabestaanden en een dokter die in het ziekenhuis in de stad Nasiriya werkt beschuldigen de autoriteiten van nalatigheid. Basale veiligheidsmaatregelen zoals een sprinklersysteem en een brandalarm ontbraken volgens hem. De afgelopen maanden is hier volgens de arts vaak over geklaagd, maar er zou geen geld voor zijn.

Eerder waren familieleden al slaags geraakt met de politie waarbij politiewagens in brand werden gestoken. Op de begraafplaats van de stad uitten mensen hun woede over de gebrekkige reactie van de brandweer.

Ontplofte zuurstoftank

De brand brak maandag uit op de corona-afdeling van het Imam al-Hussein-ziekenhuis in de stad op 375 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Bagdad. De oorzaak was vermoedelijk een ontplofte zuurstoftank na kortsluiting door slechte bedrading. Reddingsteams proberen met een zware kraanwagen verkoolde en gesmolten delen van het ziekenhuisgebouw weg te halen.

Premier Mustafa al-Kadhemi heeft een onderzoek gelast. Er zijn managers van de stad, de provincie en het ziekenhuis geschorst en aangehouden. President Barham Salih zei op Twitter dat de tragedie aan corruptie en mismanagement is te wijten. Er zijn dagen van nationale rouw afgekondigd.