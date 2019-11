Politiehond Spike zet tanden in vluchtende verdachte

De 27-jarige verdachte, zonder vaste woon- of verblijfplaats, had zich vannacht schuldig gemaakt aan een ’ernstig strafbaar feit’, meldt de Limburgse politie op Instagram. Agenten hadden hem in het vizier, maar „de verdachte kreeg hier lucht van en sloeg op zijn fiets op de vlucht.”

Zijn tweewieler werd in een parkje verderop aangetroffen. „Helaas voor de verdachte was politiehond Spike ook in de buurt. Deze spoorde al snel de verdachte op.” De man bleek zich verstopt te hebben in de bosjes. Spike nam zijn arrestatiewerk vervolgens zo serieus dat de man nog in het ziekenhuis behandeld moest worden. Hij is vervolgens vastgezet.