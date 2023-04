LIVE | Weer verhit debat over stikstof in de Kamer

Volg alle ontwikkelingen in de Kamer via de tweets van Mike Muller onderaan dit artikel.

Twee weken geleden was de Kamer al toneel van een fel debat over stikstof. De coalitie wil graag dat de gelden nu beschikbaar komen voor de aanpak, maar de oppositie wil duidelijkheid. Gaat het om 2025, 2030 of 2035?