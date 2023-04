Volg alle ontwikkelingen in de Kamer via de tweets van Mike Muller onderaan dit artikel.

Kamerleden uit de oppositie legden CDA-Kamerlid en stikstofwoordvoerder Boswijk woensdag het vuur aan de schenen in een debat over de instelling van een stikstoffonds. In dat gigafonds moet 24,3 miljard euro worden gestort om de agrarische sector ’in transitie’ te brengen.

BBB-leider Van der Plas wilde wel eens klip en klaar weten waar het CDA nu op koerst: 2030 of 2035 als jaartal waarbinnen de stikstofdepositie moet zijn gehalveerd. Boswijk brandde zijn vingers er niet aan. Van der Plas hekelde de opstelling van Boswijk. De CDA’er verdedigde zich door te zeggen dat niet opnieuw de ’fout gemaakt’ moet worden dat in Den Haag bepaald wordt welke doelen de provincies en regio’s moeten gaan naleven.

Onduidelijkheid

Grote onzin, vond Van der Plas. Zij stelt dat het CDA de knuppel niet in het hoederhok durft te gooien omdat daarmee een rechtstreekse kabinetscrisis ontstaat. In alle provincies is BBB immers ’in the lead’ en heel duidelijk is dat alle provincies 2030 niet pruimen, maar vasthouden aan het huidige wettelijk vastgelegde doeljaar 2035. Bovendien blijft volstrekt onduidelijk wanneer het CDA wil heronderhandelen, onder meer nu het landbouwakkoord opnieuw is uitgesteld.

Mes van de keel

„Welk stikstofdoel gaan we nu bereiken met deze 24,3 miljard euro?”, wilde PvdA’er Thijssen van het CDA weten. Hij verwijt het CDA de discussie ’te gijzelen’. Boswijk hield de boot af. Hij vond dat ’dit gedrag’ van Thijssen juist voor weerstand zorgt en ’harde deadlines’ juist hebben gezorgd voor vertraging. Door ’het mes van de keel’ te halen, zou juist versnelling worden geboekt, denkt de CDA’er, die richting stikstofminister Van der Wal sneerde dat vooral ’het zuur’ is gepresenteerd (zoals het stikstofkaartje) en niet ’het zoet’ zoals allerhande regelingen. Dat leidde dan weer tot zichtbaar ongenoegen bij Van der Wal, die tijdens het betoog van Boswijk met haar hoofd nee-schudde.

Geen draagvlak

„Een huilverhaal”, oordeelde PvdD’er Ouwehand over het relaas van Boswijk. Zij zegt dat het wel degelijk de taak van Den Haag is om duidelijke kaders te scheppen waarmee provincies vervolgens aan de slag kunnen. Die mening is ook GL toebedeeld. De oppositie schiet overigens wel meer gaten in het plan van het kabinet om 24,3 miljard euro te reserveren voor het stikstoffonds. Zowel ter rechter- als ter linkerzijde dreigen Kamerleden tegen de wet te stemmen. Over welke bedragen naar provincies, boeren en natuurbeheerders gaan, is nog veel ruis.

’Reductie veestapel van 75 procent’

JA21-Kamerlid Eppink noemde het plan zelfs een ’misdaad tegen de belastingbetaler’ en wijst op het risico dat de rente gaat stijgen en de Staat uiteindelijk veel meer geld kwijt is. GL’er Bromet zei de huidige wet niet te steunen en eiste allerhande aanpassingen. De PvdD verwijt het kabinet ’politieke lafheid’. „Als je 24,3 miljard uitgeeft, moet je wel écht zorgen dat de problemen worden opgelost.” De partij pleitte voor een veel verdergaand plan: een reductie van de Nederlandse veestapel met maar liefst 75 procent.

In de coalitie van VVD, D66, CU en CDA klinkt vooralsnog juist steun voor het plan, al geeft CU’er Grinwis een winstwaarschuwing: hij wil dat ook andere partijen (zoals banken en ketenpartijen) een financiële bijdrage leveren in de transitie van de landbouw, zodat niet alleen de belastingbetaler hiervoor opdraait. VVD-Kamerlid Van Campen wilde juist ’ophouden met Haagse discussies’ en ’geld beschikbaar stellen voor goede plannen’.