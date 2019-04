Rechter verbiedt aardgasvrije woningen

Bewoners van 157 sociale huurwoningen waren naar de rechtbank gestapt omdat volstrekt onduidelijk is hoeveel de hele ombouwoperatie van de huizen in de Wegener Sleeswijkbuurt in stadsdeel Nieuw West gaat kosten, zo schrijft het Financieele Dagblad.

Eigen Haard wil de portiekwoningen uit de jaren vijftig van de vorige eeuw rigoureus isoleren, zonnepanelen leggen en warmtepompen installeren. De woningbouwvereniging belooft de bewoners dat de energierekening naar nul euro daalt. Wel moeten de huurders meer gaan betalen voor de energiemaatregelen.

De rechter zegt nu dat er geen enkele garantie is dat de beloofde energiebesparing gehaald kan worden.

De bewoners zijn al langer op het oorlogspad met de verhuurder. Volgens hen zou na de renovatie het balkon veel kleiner worden. Ook klaagden ze over lekkages.

Een woordvoerder van Eigen Haard liet toen aan AT5 weten dat het om een ’nieuw bouwprincipe’ ging en dat er ’aanloopproblemen’ waren.

In het ’Klimaatakoord’ staat dat de huursector in Nederland het voorbeeld moet worden hoe woningen van het gas gehaald kunnen worden.