Moeder overleden baby in Ter Apel legt zich niet neer bij conclusie OM

Volgens advocaat Korver is dat „een hele rare beslissing van het OM”. „Dat er geen sprake is van een niet-natuurlijke dood en daarom niet van een strafbaar feit, is te kort door de bocht. Het is bijvoorbeeld niet uitgesloten dat het kind leed aan een ziekte die opgemerkt had moeten worden. De baby was immers aan de zorg van de Staat toevertrouwd.”

Volgens Korver weigert het OM het sectierapport aan de moeder te geven. Ze kan wel inzage krijgen, maar dat is volgens de advocaat geen optie.

Taal die ze niet beheerst

Korver: ,,Dan moet een weduwe die totaal overstuur is door het verlies van haar kind een sectierapport lezen in een taal die ze niet beheerst. Ook willen we het sectierapport voor kunnen leggen aan een aantal andere artsen.”

Korver heeft het OM in een brief gevraagd om die beslissing te heroverwegen.