Man (26) verliest testikel na klap van Franse politie tijdens protesten

Kopieer naar clipboard

Ⓒ AFP

De Franse autoriteiten stellen een onderzoek in naar ernstig opzettelijk geweld door een ambtenaar, nadat bij de pensioenprotesten van afgelopen week in het land een man een testikel verloor nadat hij een klap kreeg van een politieagent. De zaak zorgde voor veel ophef in Frankrijk.