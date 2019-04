Gestolen werken Van Gogh opgeknapt en weer te zien

Axel Rüger, directeur van het Van Gogh Museum, en minister Jet Bussemaker onthulden afgelopen maand de twee gestolen schilderen. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De twee Van Goghs die in 2002 werden gestolen uit het Van Gogh Museum in Amsterdam zijn vanaf woensdag weer te zien voor publiek. Zeegezicht bij Scheveningen (1882) en Het uitgaan van de Hervormde Kerk te Nuenen (1884-1885), die in 2016 werden teruggevonden in Italië, ondergingen de afgelopen tijd een restauratie.