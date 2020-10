’Vier’ het toverwoord bij scherpere coronamaatregelen België

„Het is niet moeilijk te onthouden. Eén plus drie is vier”, zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke bij de presentatie van strengere coronamaatregelen in het land over het aantal mensen dat een Belg mag „vasthouden of knuffelen.”

De maatregelen werden na overleg van premier Alexander De Croo met zijn kabinet en de leiders van de deelstaten op een ingelaste persconferentie bekendgemaakt. De Croo: „De situatie is zorgelijk. Overal stijgen de cijfers, van ziekenhuisopnames en het aantal overlijdens.” De strengere regels, naast al bestaande als mondkapjesplicht in het ov en winkels, gelden voor een maand.

De kersverse premier riep de bevolking op zich te houden aan de bestaande en nieuwe regels. „Anders zitten we hier over twee of drie weken weer en dreigt er een lockdown. Ik denk dat iedereen die situatie wil voorkomen.”