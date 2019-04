Kans op natuurbranden door paasvuren vanwege droogte

Paasvuur op een weiland in het dorp Noordlaren, 2018. Ⓒ Hollandse Hoogte / Kees van de Veen

ENSCHEDE - In nauwe samenwerking met een veertiental gemeenten onderzoekt de veiligheidsregio Twente of de traditionele paasvuren doorgang kunnen vinden. Met het oog op de aanhoudende droogte is dat nog maar de vraag.