Peter R. de Vries mag vertrouwelijke telefoongesprekken voeren met kroongetuige Marengo-proces

Peter R. de Vries komt aan bij de bunker, voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van het meerdaagse proces Marengo. Ⓒ ROBIN UTRECHT

DEN HAAG - Peter R. de Vries mag vertrouwelijke telefoongesprekken voeren met Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces Marengo. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag dinsdag bevestigd in een hogerberoepszaak.