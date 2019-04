Is #JeSuisQuasimodo al trending?

Veel Fransen grijpen terug naar het originele verhaal van de schrijver Victor Hugo. Het originele boek Notre-Dame de Paris dateert al van 1831, maar de Fransen sluiten het nog steeds in hun hart. Na het drama van maandagavond stegen twee versies van het populaire boek naar de top 10 van best verkochte boeken op Amazon. Eentje op de derde plaats en eentje op de achtste plaats.

Ook toeristische gidsen doen het goed. Op de tiende plaats is een boek over de kathedraal zelf te vinden en ook op de twintigste plaats staat een reisgids met de Notre-Dame op de cover.

Daarmee doet zich hetzelfde fenomeen voor als in 2015, net na de aanslagen in Parijs, toen het boek Paris est une fête van Ernest Hemingway ineens een populariteitsboost kreeg.

Charlie Hebdo komt dag vroeger uit door brand

Het satirische tijdschrift Charlie Hebdo haakt meteen in op het drama en verschijnt een dag eerder dan gebruikelijk. Het weekblad ligt dinsdag in de winkels met een voorpagina die verwijst naar de brand. President Emmanuel Macron prijkt op de cover, want de hervormingen die hij maandagavond eigenlijk zou aankondigen zijn een hot item in Frankrijk. „Je commence par la charpente” (Ik begin met het raamwerk”, staat erbij.

Terwijl veel mensen op sociale media blijk geven van hun verdriet kan niet iedereen zich vinden in deze treurnis. Sommigen gaat het te ver om je zo druk te maken over een brand in een kathedraal. „We huilen drie stenen en twee planken hout, maar voor mensenlevens is er geen emotie meer. Welkom in de 21e eeuw”, schrijft @Mengue.