Urker protest heeft geen zin: pulsvisserij verboden

Urker protest begint met spandoek. Ⓒ EPA

STRAATSBURG - Het was een laatste poging om het Europees Parlement nog op andere gedachten te brengen. Maar een demonstratie van een tachtigtal Nederlandse vissers kwam te laat: pulsvissen wordt echt definitief verboden. „Je hebt het idee dat er in Brussel naar feiten wordt gekeken, maar dat is niet zo.”