Orgel Notre-Dame ongeschonden

PARIJS - Het oude, enorme orgel van de Notre-Dame de Paris is ongeschonden uit de brand gekomen. Een van de betrokkenen bij het beheer en onderhoud van de schatten van de wereldberoemde kathedraal, Laurent Prades, heeft tegen Franse media gezegd dat het orgel momenteel onbespeelbaar is door stof en roet, maar dat het door geen druppel bluswater is geraakt en er niets is gesmolten of verbrand.