Veel meer ondervoede en zieke egels bij de opvang

Alle egels uit de regio Utrecht, Flevoland en Gooi- en Vechtstreek worden naar de Egelopvang Midden Nederland gebracht. „Wij hebben al bijna duizend egels opgevangen dit jaar. Ze zijn vaak ernstig ondervoed, omdat ze niet genoeg insecten kunnen vinden door de droogte en hitte dit jaar. Het kost ons enorm veel moeite om ze weer gezond te krijgen”, aldus voorzitter Patricia Berk.

Voorheen overleefde ongeveer 75 procent van de binnengebrachte dieren het, dit jaar ligt het percentage op 65 procent.

„We zijn de afgelopen jaren medisch veel beter geworden. We onderzoeken de ontlasting, waardoor we sneller parasieten opsporen en we hebben goede medicijnen. Maar de conditie van de egels die binnenkomen is echt zoveel slechter dan voorheen, dat zelfs met de beste hulp ze het soms niet redden”

Winterslaap

Egels zijn momenteel hard bezig met voldoende vetreserves op te bouwen voor de winterslaap. Ze zoeken in december een beschutte plek, verlagen hun temperatuur naar 5 graden en de hartslag is nog maar drie slagen per minuut. Ze teren op hun vet en worden eind april met dertig procent minder lichaamsgewicht wakker. Patricia: „Dan gaan ze direct op zoek naar eten, maar als dat er niet is, dan begint het seizoen al slecht. Rond augustus krijgen ze nestjes en dan krijgen we heel veel egels binnen die ondervoed zijn.” Een verzwakte egel herken je aan dat het dier overdag rondloopt. „Het zijn nachtdieren, dus je hoort ze niet in de zon tegen te komen. Als ze overdag zomaar rondscharrelen, is er altijd wat aan de hand.”

De dieren lijken ook steeds minder oud te worden. „Je kan aan hun gebit zien hoe oud ze zijn en vroeger hadden we nog weleens egels van 7 jaar oud, maar tegenwoordig is de oudste slechts 4 jaar oud. De levensverwachting van de dieren is echt lager en we moeten alle zeilen bijzetten om ze te redden. We werken vooral met vrijwilligers en die doen keihard hun best, want een egel in nood laat je niet in de steek.” In de opvang krijgen de diertjes flesvoeding en vitamines. „Geef een egel nooit melk, want daar kunnen ze niet tegen. Kattenbrokjes zijn wel gezond en vinden ze erg lekker.”

Egels leven vooral in parken en tuinen, want op landbouwgrond zijn alle insecten doodgespoten en opvallend genoeg kunnen ze ook in een bos vaak niet genoeg insecten vinden. De egelopvang roept mensen op om hun tuin niet rigoureus winterklaar te maken, maar juist wat bladeren en takken onder heggen te laten liggen. „Daar kunnen ze dan lekker scharrelen om insecten te vinden en overwinteren.”