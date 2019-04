Klimaatactivisten bekladden Tweede Kamer

Gisteren hebben de groene activisten volgens een getuige de Tweede Kamer beklad. Ook lieten ze uit meegenomen frisdrankflessen liters nepbloed vloeien over het Plein in Den Haag.

Volgens de actiegroep Extinction Rebellion vallen er doden door klimaatverandering. Het vergieten van het nepbloed aan de voet van het standbeeld van Willem van Oranje gisteren moest dat symboliseren.

„Dit is slechts het begin”, schrijven de actievoerders op hun Facebookpagina. „Wij eisen dat politici de waarheid vertellen over de crisis waarin we ons bevinden en adequate maatregelen nemen om ons in 2025 terug te brengen naar netto 0 emissies.”

Rondom het Tweede Kamer gebouw cirkelen vandaag motoragenten. Ook is er politie te paard. De klimaatactivisten hebben namelijk aangekondigd door te willen gaan met hun verstorende acties onder andere door een Haags gebouw te bezetten en wegen te blokkeren.