’Dubbelganger’ van moordverdachte Gabby Petito opgeschrikt door gewapend arrestatieteam

Volgens geruchten op internetfora zou de voortvluchtige Brian Laundrie (23), verdacht van de moord op zijn vriendin en verloofde Gabby Petito, op de vlucht zijn geslagen op de Appalachian Trail in de Amerikaanse staat North Carolina. Hij geldt sinds enkele weken als een van de meest gezochte mensen in de VS.

Verdachte Brian Laundrie met zijn vriendin Gabby Petito in betere tijden.

The New Yorker schrijft dat een speciaal arrestatieteam van de politie een tip had gekregen dat Laundrie mogelijk in een rustoord was neergestreken. Maar het bleek te gaan om ’dubbelganger’ Severin Beckwith. Tijdens zijn arrestatie werd hij weggevoerd in zijn onderbroek en keken agenten hem meteen onderzoekend na. „Ik zou een inkeping in het bovenste deel van mijn binnenoor hebben, net als hij”, vertelt de onschuldige backpacker tegen het magazine.

Tip

Vermoedelijk heeft een medewerker van het Fontana Lake Marina aan de bel getrokken bij de autoriteiten en stiekem een foto van hem gemaakt. Het koppel heeft inmiddels een gratis overnachting en een buffet aangeboden gekregen. „We aten zoveel als we konden”, aldus Beckwith uit New York. De twee hebben in ieder geval een verhaal om thuis te vertellen.

De ouders van de 22-jarige Gabby hebben in het programma 60 Minutes een interview gegeven. Ze zeggen dat de ’stille en beleefde’ Brian hun vertrouwen won. „We dachten dat hij voor haar zou zorgen. Het leek gewoon een aardige jongen.”