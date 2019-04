Bende opgepakt voor reeks verkrachtingen

In totaal zijn zes tieners in beeld bij de politie, allen minderjarig en voornamelijk van Antilliaanse afkomst. Gezamenlijk vormen ze de ’Franselaan-bende’ en worden ze verdacht van meerdere groepsverkrachtingen. De slachtoffers zijn tienermeisjes, van twaalf tot zestien jaar.

De groep is vernoemd naar de straat waar één van de zes verdachten woont. Twee tieners van de bende, de broers Geremy en Jermely B. zijn opgepakt voor hun rol in de gruwelijke verkrachtingszaak van een 35-jarige Schiedamse eind 2016. Ook een andere jongen is opgepakt.

De vrouw werd door drie tieners in haar eigen auto meerdere malen misbruikt toen ze van station Schiedam-Centrum met haar auto naar huis wilde. Begin 2017 werden de verdachten, toen 15 en 16 jaar oud, aangehouden. Ondertussen lopen ze alweer vrij rond.

De ’Franselaan-bende’ wordt verdacht van nog meer misbruikzaken. Zo werd eind vorig jaar een veertienjarig meisje verkracht, ze zou al meerdere malen misbruikt zijn in een kelderbox in Rotterdam-West.

Franselaan Rotterdam Ⓒ Google

Aanranding

Begin dit jaar is een meisje in Schiedam aangerand door Geremy, denkt de politie. De slachtoffers zouden voornamelijk worden gevonden in Schiedam-Oost en op hun school. De groep wordt verdacht van nog meer verkrachtingen, alleen is de ’aangiftebereidheid’ laag onder de slachtoffers omdat ze door de daders geïntimideerd worden. Meerdere slachtoffers durven daarom ’geen openheid van zaken te geven’ blijkt uit politieonderzoek.

Enkele verdachten van de bende zouden ook nog eens soa’s hebben die ze bewust verspreiden onder hun slachtoffers door ze onbeschermd te misbruiken. De politie stelt in een reactie dat er verdachten zijn aangehouden na twee aangiftes van verkrachting.

„Het onderzoek is nog niet klaar. We vermoeden dat er meer slachtoffers zijn en vragen hen om zich ook te melden”, aldus een oproep van de politie.

Weet u meer? Dan komen we graag met u in contact. Mail naar nieuwsdienst@telegraaf.nl of app naar onze whatsapp tiplijn. Of zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952.