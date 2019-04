Bomdreiging wolkenkrabber Madrid is loos alarm

Dat melden Spaanse Media.

De ambassades van het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Nederland bevinden zich in het gebouw. De bommelding kwam rond 12 uur dinsdagmiddag binnen bij de Ambassade van Australië waarna meteen het gebruikelijke protocol gestart werd. Volgens getuigen waren alle in de toren aanwezige mensen in 25 minuten buiten en bleven zij rustig tijdens de evacuatie.

De Nederlandse Ambassade bevindt zich in deze toren op verdieping 36 en is net zoals de andere ambassades en kantoren ontruimd. De Nederlandse ambassadeur Matthijs van Bonzel heeft inmiddels via Twitter gemaild dat de toren weer is vrijgegeven.