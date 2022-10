Premium Het beste van De Telegraaf

Trucker Angelo (25) ligt in coma in Oostenrijk, verloofde Esmée (27): ’Het werd al gauw een grote nachtmerrie’

Door Senna Brammer Kopieer naar clipboard

Truckersduo en verloofden Esmée Marsman (27) en Angelo de Haas (25). Ⓒ Foto aangeleverd

Alkmaar/Wenen - De wereld ligt aan de voeten van de Alkmaarse Angelo de Haas (25), nadat hij zijn Esmée Marsman (27) in augustus ten huwelijk vraagt. Dan belandt het truckersduo drie weken geleden in een regelrechte nachtmerrie: tijdens een rit op de vrachtwagen krijgt Angelo een hartaanval. Sindsdien ligt hij in zeer kritieke toestand op de Intensive Care in het Oostenrijkse Wenen.