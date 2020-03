Man zwaargewond bij worsteling met inbreker

Bewoners van een woning aan de Transvaalstraat belden iets voor 04.30 uur in paniek de politie. Het 50-jarige slachtoffer had samen met zijn zoon een inbreker betrapt. De vader is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De zoon is ongedeerd gebleven.

Een paar uur eerder, rond 23.30 uur, was er ook ingebroken op de Anthonie Camerlingstraat. Daar werden sieraden weggenomen. Onderzocht wordt of deze inbraak iets te maken heeft met het incident in de Transvaalstraat.