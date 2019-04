Wilders: als mij iets overkomt, is minister verantwoordelijk

„Ik hoop niet dat de bedreigers de daad bij het woord voegen, maar dan weet heel Nederland dat u meer had kunnen doen.” De PVV’er wil dat sociale media worden aangesproken, zodat de identiteit van de bedreigers kan worden achterhaald. Het Openbaar Ministerie (OM) geeft tweehonderd digitale doodsbedreigingen aan het adres van PVV-leider Wilders geen vervolg.

Grapperhaus zegt de frustratie bij de PVV-leider te begrijpen. „Het is onaanvaardbaar, maar op een gegeven moment is het niet zinvol meer om door te gaan.” Dat heeft er volgens de bewindsman mee te maken dat de dreigementen, die vaak via sociale media worden gedaan, niet te herleiden zijn tot de personen die berichten hebben gestuurd.

Regelmatig zijn de berichten afkomstig uit landen buiten de EU, zoals Pakistan. Door ’allerlei technische aspecten’ loopt het dan spaak, vertelt de minister. Ook rechtshulpverzoeken aan bijvoorbeeld Pakistan hebben dan geen zin, aldus de bewindsman.

Wilders vindt de reactie van Grapperhaus te makkelijk en wil dat er veel meer wordt gedaan om uit te zoeken wie de doodsbedreiging uit. Vanuit de Tweede Kamer wordt die wens gesteund. Ook VVD, CDA en PvdA willen dat er meer moeite wordt gedaan om doodsbedreigingen via sociale media uit te pluizen en te bestraffen. Grapperhaus belooft dat ieder kansrijk spoor leidt tot opsporing en vervolging.

