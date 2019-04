Tientallen arrestaties bij massaal klimaatprotest Londen

De politie heeft gebiedsverboden opgelegd aan de demonstranten. Op veel plekken, zoals de Waterloobrug en voor het Britse parlement, zijn de protesten niet toegestaan. Toch zijn juist op die plekken betogers bijeengekomen.

Het verkeer in de stad is behoorlijk vastgelopen. „Tot nog toe hebben we 55 busroutes gesloten waarvan 500.000 mensen gebruikmaken”, zegt hoofdinspecteur Colin Wingrove tegen Sky News.

Ⓒ EPA

Ⓒ AFP

Vandalisme

De klimaatprotesten in de Britse hoofdstad Londen werden maandag gewelddadig. Milieuactivisten vernielden ruiten van het hoofdkwartier van olieconcern Shell. Ook is op foto’s te zien dat er graffiti op de muren van het gebouw is gespoten. De demonstranten kondigden eerder geweldloze protesten aan.

In Den Haag bekladden activisten, onder aanvoering van dezelfde actiegroep Extinction Rebellion, dinsdag de Tweede Kamer. Ook gooiden ze nepbloed op het Plein.