’Opbouw Notre-Dame kan via de snelweg’

Hoe erg het er ook uitziet, volgens een Nederlandse expert is de Notre-Dame te herbouwen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - De toegezegde driehonderd miljoen van Franse miljardairs is ’een aardig beginnetje’, maar bij lange na niet genoeg om de Notre-Dame te herbouwen. Dat denkt de Nederlandse architect Gijsbert van Hoogevest die onder meer betrokken was bij de kostenraming voor de verbouwing van het Rijksmuseum. „Ik schat dat het drie- tot vijfhonderd miljoen kost. Het is een enorm werk. Giga.”