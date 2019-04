Verdachte opgepakt voor verkrachting 18-jarig meisje

Het meisje werd zondagnacht in het buitengebied op de Voorste Heusden van haar fiets geduwd, bedreigd en in de bosjes verkracht. De dader was met de fiets, maar ging er te voet vandoor. „Het meisje bleef geschrokken achter”, aldus de politie dinsdagmiddag in een verklaring.

„De technische recherche deed maandag uitgebreid onderzoek op de Voorste Heusden en stelde meerdere sporen veilig, waaronder de fiets van de dader. Ook werd met een speurhond gezocht naar sporen”, meldt de politie.

Oproep

Een oproep van het rechercheteam werd duizenden keren gedeeld op sociale media. Ook De Telegraaf schreef maandag over de verkrachtingszaak. Zo gaf de politie een foto vrij van de fiets van de dader. Dat blijkt nu tot meerdere tips en aanwijzingen te hebben geleid. „De man paste helemaal in het signalement van de dader. Ook een speurhond deed goed werk. Die vond namelijk een spoor dat leidde richting het adres van de verdachte, die in Asten-Heusden woont.”

Het slachtoffer en haar familie zijn direct op de hoogte gebracht van de arrestatie. De verdachte zit vast op het bureau en wordt verhoord, aldus de recherche.

Het meisje was zondagavond met vrienden wat gaan drinken in het centrum van Asten, een dorpje nabij Helmond. Toen ze ’s nachts terug naar huis fietste ging het gruwelijk mis.