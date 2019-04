Kabinet biedt Frankrijk monumentenexpertise aan

In een brief aan haar Franse ambtsgenoot Frank Riester schrijft cultuurminister Ingrid van Engelshoven (D66) dat ervaringen die in Nederland zijn opgedaan met het restaureren van religieus erfgoed misschien ook wel in Parijs van pas kunnen komen bij de wederopbouw van de door brand getroffen Notre-Dame.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft volgens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap veel bouwkundige kennis in huis als het gaat om het in alle glorie herstellen van grote gebouwen. Er is bijvoorbeeld meegekeken met het restaureren van de Sint Jan in Den Bosch, de Eusebiuskerk in Arnhem en de Domtoren in Utrecht.

Bovendien heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een incidententeam dat bij branden en andere rampen kan worden ingezet om te redden wat er nog te redden valt.