Nieuwe richtlijnen Brazilië voor chloroquine tegen corona

Minister Nelson Teich stapte na ongeveer een maand op omdat hij het niet eens was met het coronabeleid van president Bolsonaro over het meteen behandelen van patiënten met het malariamedicijn chloroquine. Zijn opvolger, generaal Eduardo Pazuello, die voorlopig het ministerie zal leiden, gaat de richtlijnen wel ondertekenen.

Bolsonaro zei verder dat hij zelf een hoeveelheid van het anti-malariamiddel bewaart voor het geval dat zijn 93-jarige moeder het nodig heeft. De Amerikaanse president Donald Trump zei maandag dat hij dagelijks een pil hydroxychloroquine slikt ter bescherming tegen corona. De werking van het medicijn is echter niet onomstotelijk bewezen.

Forse toename dodental

Brazilië noteerde dinsdag 1179 nieuwe doden als gevolg van de ziekte Covid-19. Het is de grootste toename tot nu toe. De coronapandemie heeft zeker 17.971 mensen het leven gekost in Brazilië, meldde het ministerie.

Het aantal besmettingen met het coronavirus nam toe met 17.408 tot een totaal van ruim 270.000. President Bolsonaro ligt onder vuur voor zijn bestrijding van het virus, dat hij lange tijd „slechts een griepje” noemde.

Grenzen dicht

Brazilië is het zwaarst getroffen land in Latijns-Amerika. De Amerikaanse president Trump liet weten een inreisverbod voor Brazilianen te overwegen. Brazilië begon zelf al in maart met het weren van buitenlandse vliegtuigpassagiers om verspreiding van het virus tegen te gaan.