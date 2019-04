Ajax-supporters krijgen steun uit onverwachte hoek

Fans van Ajax voor de wedstrijd tegen Juventus Ⓒ Roy Klopper

TURIJN - Ajax-fans die zich hebben verzameld in de Huntman Pub aan de rand van het centrum van Turijn, krijgen steun uit onverwachte hoek. De paar honderd supporters van wie de meesten vandaag per bus in Italië arriveerden, staan langs een doorgaande weg in Turijn waar ze geregeld bemoedigend worden ’toe-getoeterd’ door passerende lokale bewoners die in hun auto’s de duim omhoog steken.