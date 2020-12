Frankrijk: laatste week december vaccineren

Castex zegt dat vervolgens in januari vaart wordt gezet achter de vaccinatiecampagne. Hij herhaalt dat de kwetsbaren in de samenleving, zoals ouderen, als eersten een coronavaccin toegediend krijgen.

Ook in Italië wordt naar verwachting dit jaar nog begonnen met inenten. Persbureau Reuters meldt op basis van een bron binnen de regering dat de eerste vaccins tussen kerst en oud en nieuw worden toegediend. Het zwaar getroffen Italië ontvangt naar verwachting 1,83 miljoen doses van het vaccin van Pfizer en BioNTech bij de eerste levering.

Vervroegd beschikbaar

Deze week werd bekend dat het vaccin van Pfizer-BioNTech waarschijnlijk eerder dan verwacht op de Europese markt wordt toegelaten. In Nederland is het nog onduidelijk wat de eerder verwachte goedkeuring van de vaccins door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) gaat betekenen voor de planning van de eerste vaccinaties. Minister Hugo de Jonge zei in eerste instantie dat hij zo vroeg mogelijk in januari wilde beginnen.

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen riep de Europese lidstaten op allemaal op dezelfde dag te beginnen met vaccineren. Daar kwam de commissie later echter op terug. De EU-lidstaten bepalen zelf wanneer ze beginnen met inenten.