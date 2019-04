GGD: docent Zoetermeer heeft geen mazelen

De school had ouders afgelopen weekeinde met een brief geïnformeerd dat bij de docent ,,de diagnose mazelen'' was gesteld. De school was dinsdagmiddag niet bereikbaar voor een toelichting.

De laatste tijd is er onrust over de zeer besmettelijke ziekte. In Europa neemt het aantal gevallen van mazelen toe, door onder meer door een teruglopend vertrouwen in de veiligheid en werkzaamheid van inentingen. In Nederland worden kinderen twee keer ingeënt tegen mazelen, bij 14 maanden en als ze 9 jaar zijn.

Kinderdagverblijf

Onlangs werd bekend dat op een kinderdagverblijf in Den Haag vier kinderen zijn besmet met mazelen. Een van de kinderen heeft de ziekte vermoedelijk opgelopen in het buitenland en daarna de andere kinderen besmet.

