Engelse kerkklokken luiden voor uitgebrande Notre-Dame

May vertelde ook dat de klokken van Westminster Abbey, de kerk tegenover het parlementsgebouw waar sinds 1066 koningen en koninginnen werden gekroond, deze dinsdag te horen zullen zijn om 16.43 uur lokale tijd (18.43 in Frankrijk). Dat is het tijdstip waarop de brand in de beroemde Parijse kathedraal maandag begon.

In Frankrijk luiden de klokken van alle kathedralen woensdag op datzelfde moment om het bisdom Parijs steun te betuigen. De aartsbisschop van Parijs deed daartoe al een oproep toen de bluswerkzaamheden nog aan de gang waren. De Franse bisschopsconferentie stemde dinsdag via Twitter in met dat voorstel.