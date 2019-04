Celstraf voor asielzoeker die meisjes in trein aanrandt

De voor de meisjes angstaanjagende belagingen vonden in veel treinen plaats. Foto ter illustratie. Ⓒ ANP

ASSEN - Een 19-jarige man uit Den Helder is door de rechtbank in Assen veroordeeld tot vijftien maanden celstraf voor aanranding in vooral treinen van meisjes en jonge vrouwen. Drie maanden van de celstraf zijn voorwaardelijk opgelegd, met een proeftijd van drie jaar, blijkt uit het vonnis dat dinsdagmiddag werd uitgesproken.