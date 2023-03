OM over vernietigend OVV-rapport: ’Niet toegerust op excessief geweld vanuit onderwereld’

In een verklaring gaat het OM woensdag voor het eerst in op het OVV-rapport dat op belangrijke onderdelen vernietigend uitpakt voor politie en openbaar ministerie. De hoogste baas van het Openbaar Ministerie, procureur-generaal Gerrit van der Burg, zegt dat zijn organisatie lessen wil trekken uit het rapport.

Het OM wilde eerder niet reageren op het concept-rapport, dat vorige maand uitlekte. Het OM vond toen dat de lezing van de zijde van justitie onvoldoende aan bod kwam in het stuk. Nu zegt het openbaar ministerie in een reactie dat het de aanbevelingen uit het rapport onderschrijft en wil uitvoeren.

Van der Burg wil dat het nieuwe stelsel Bewaken en Beveiligen nauwer wordt betrokken bij de afweging om een kroongetuige in te zetten. Daar ging volgens het OVV-rapport veel mis. Justitiemedewerkers die gingen over de veiligheid van de kroongetuige en zijn familie hadden weinig tot geen toegang tot informatie van het team, dat de deal met Nabil B. voorbereidde.

Verkeerde afwegingen

Daarom werden volgens het rapport verkeerde afwegingen gemaakt. De informatie die de kroongetuige en zijn familie gaven over hun veiligheidssituatie werden niet of nauwelijks meegewogen in beslissingen wie en hoe er moest worden beveiligd.

Van der Burg: „Terugkijkend, met het rapport in de hand, zijn er indringende lessen te trekken. Onze inspanningen zijn erop gericht om het stelsel robuuster en professioneler te maken. De Onderzoeksraad geeft ons daar verdere aanknopingspunten voor.”