Griekenland zet zich schrap voor ernstige hittegolf

’Ik dacht: topsport kan niet meer met een kind’

Bij elke Olympische Spelen komt het weer naar boven: ooit stonden zíj daar op het erepodium. Enith, Monique en Kirsten vertellen over hun herinneringen aan die felbegeerde medaille(s) en hoe het ze verder verging. Vandaag Kirsten van der Kolk (45). Ze won brons in Athene in 2004 en goud in Peking in...