’Tiger Woods leert dat er altijd een uitweg is’

Het gloriemoment waar niemand nog rekening mee had gehouden: Tiger Woods is terug aan de top. Ⓒ AFP

Tiger Woods zag in zijn leven de diepst denkbare dalen. Sportief, lichamelijk en privé was de Amerikaanse golfer een wrak. Zondag keerde hij terug aan de absolute top. Rico Schuijers zet de wonderbaarlijke comeback in perspectief. ,,We kunnen allemaal leren van Tiger Woods.”