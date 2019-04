Topspanning in Amsterdam rond de wedstrijd

Een van die plekken is de Q-Factory in Oost. Op het terras, nog voor de wedstrijd, zitten Janno Westdorp, Theo Schopman en Rick Stuy, alle drie grote Ajax-fans. „Sinds ik geboren ben, ben ik fan”, vertelt Westdorp. „De verloren Europa League finale van twee jaar geleden staat nog op mijn netvlies. Ik heb er nu veel meer vertrouwen in.”

Westdorp schat dat de eindstand 2-2 wordt. Dan gaat Ajax door. Of hij niet bang is voor Ronaldo. „Ja”, zegt hij. „Die gaat zeker scoren. Maar wij zijn brutaal en hebben lef.”

Rick Stuy, Janno Westdorp en Theo Schopman. Ⓒ Richard Mouw

Schopman heeft zijn roodwitte shirt sinds de wedstrijd tegen Bayern München niet meer gewassen. „Dat brengt geluk”, zegt hij.

Even verderop op het terras van de Q-Factory zitten Shanon van Loon en Cheryl van Middendorp uit Renswoude. Al sinds ze zich herinnert is Shanon fan van de Amsterdamse voetbalclub. Van de eerste wedstrijd tegen Juventus, een gelijkspel, hebben de twee meiden nog een kleine kater: „De wedstrijd was heel spannend, maar Ajax was wel een stuk beter. Vanavond is het tijd om revanche te nemen.” De twee hopen dat de Braziliaan David Neres een punt maakt voor Ajax. „Maar ieder ander is natuurlijk ook goed. Als Ajax maar wint.”

Cheryl van Middendorp (links) en Shanon van Loon Ⓒ Richard Mouw

Ze verwachten een gezellige avond in Amsterdam. „Met een hele grote groep kijken is een stuk leuker dan thuis voor de tv.”