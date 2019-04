Fans zonder kaartje kijken in Turijnse Ajax-pub

De fans zijn zitten samengeklonterd rond grote beeldschermen in de Huntman Pub aan de rand van het stadscentrum, waar de supporters ook dinsdagmiddag al neerstreken. Veel fans zagen hun clubmaten die wel een ticket hadden, begin van de avond met lede ogen naar het stadion vertrekken, maar schikken zich in hun lot: “We hebben een fantastische tijd in een relaxte en mooie stad. En in een kroeg kijken is ook leuk,” aldus Hans Sleeuwen uit Overveen.

Hij stelde nog wel van alles in het werk om een tribuneplek te bemachtigen, maar struikelde over de gevraagde prijzen op de zwarte markt van 1500 euro per ticket. “En dan moet je nog maar zien of je het stadion binnenkomt, want uit veiligheidsoverwegingen staan alle toegangsbewijzen op naam,” aldus de Overvener, die met acht familieleden op stap is. “Als we de vraagprijs hadden betaald, was dit wel een erg dure grap geworden.”