’Verdachte verkrachting Asten-Heusden zat in opvanghuis’

De politie startte maandag een groot onderzoek na de verkrachting van een tienermeisje (18). Ⓒ HARRIE GRIJSEELS

ASTEN-HEUSDEN - De 28-jarige man die dinsdagmiddag in het Brabantse Asten-Heusden is opgepakt op verdenking van verkrachting van een 18-jarige plaatsgenote, zat sinds kort in een opvanghuis voor jongeren die in de problemen zijn geraakt. Er is toezicht op afstand van ’pleegouders’, maar de jongeren wonen zelfstandig. „ Ik heb de politie bij dat huis die man zien oppakken”, zegt een van hen. Andere buurtbewoners bevestigen dat.