Amsterdam uitzinnig: ’Wat een wedstrijd!’

Enorme vreugde in de Q Factory. Ajax in de halve finale! Ⓒ Richard Mouw

AMSTERDAM - Fans in Amsterdam reageerden uitzinnig op de zege van Ajax in Turijn. In de hoofdstedelijke Q-Factory kende de vreugde geen grenzen. De grond trilt onder ieders voeten. De muziek werd keihard gezet en iedereen sprong en zong zo hard hij of zij kon.